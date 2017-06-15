Англия

Эвертон близок к подписанию полузащитника Аякса Дэви Клаассена и нападающего Милана Мбайе Ньянга.

Полузащитник Аякса Дэви Клаассен проходит медицинское обследование накануне перехода в Эвертон.

Кроме того на тренировочной базе Ирисок был замечен и нападающий Милана Мбайе Ньянг.

Ожидается, что трансфер Клаассена обойдется Эвертону в 30 миллионов евро, в то время как переход Ньянга, который провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в Уотфорде, оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее Эвертон объявил о подписании голкипера Сандерленда Джордана Пикфорда за сумму около 34 миллионов евро.