Хаддерсфилд Таун согласовал условия трансфера полузащитника Манчестер Сити Аарона Муя.
Аарон Муй, Getty Images
15 июня 2017, 23:21
В прошедшем сезоне Муй выступал за Хаддерсфилд на правах аренды и помог Терьерам выйти в Премьер-лигу.
За полноценный трансфер 26-летнего австралийца Хаддерсфилд заплатит восемь миллионов фунтов плюс два миллиона фунтов в качестве бонусов.
Также в сделку будет включена опция обратного выкупа и клаусула, позволяющая Горожанам выручить определенный процент с последующей продажи игрока.
Муй перешел в Манчестер Сити из австралийского Мельбурн Сити 12 месяцев назад, подписав трехлетний контракт. За команду Пепа Гвардиолы он не сыграл ни одного матча.
Также Хаддерсфилд заинтересован в аренде вингера Манчестер Сити Патрика Робертса.