Англия

Хаддерсфилд Таун согласовал условия трансфера полузащитника Манчестер Сити Аарона Муя.

В прошедшем сезоне Муй выступал за Хаддерсфилд на правах аренды и помог Терьерам выйти в Премьер-лигу.

За полноценный трансфер 26-летнего австралийца Хаддерсфилд заплатит восемь миллионов фунтов плюс два миллиона фунтов в качестве бонусов.

Также в сделку будет включена опция обратного выкупа и клаусула, позволяющая Горожанам выручить определенный процент с последующей продажи игрока.

Муй перешел в Манчестер Сити из австралийского Мельбурн Сити 12 месяцев назад, подписав трехлетний контракт. За команду Пепа Гвардиолы он не сыграл ни одного матча.

Также Хаддерсфилд заинтересован в аренде вингера Манчестер Сити Патрика Робертса.