Англия

Менеджер Челси Антонио Конте дал понять, что он готов покинуть клуб, если руководство "синих" не удовлетворит его запросы на трансферном рынке.

Будущее Антонио Конте в Челси находится под вопросом из-за стратегических разногласий с руководством клуба, сообщает Daily Record.

Конте считает, что Челси не сможет реалистично претендовать на победу в Лиге чемпионов без существенного усиления состава во всех линиях.

По мнению итальянца, руководство клуба находится перед ним "в долгу" после того, как ему удалось выиграть Премьер-лигу без подписания своих основных трансферных целей.

Кроме того Конте хочет иметь прямую связь с владельцем клуба Романом Абрамовичем, самому назначить своего помощника на замену ушедшему Стиву Холланду, больше контроля над Академией клуба и улучшение финансовых условий.

Действующий контракт Конте с Челси рассчитан до 2019 года, и он все еще не подписал с клубом новую сделку.

Конте уже находился в похожей ситуации в 2014 году, когда покинул Ювентус из-за разногласий с руководством по поводу трансферной политики клуба.