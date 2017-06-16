Англия

Эвертон подписал полузащитника Аякса Дэви Клаассена.

Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Клаассен завершил переход в Эвертон из Аякса.

Сумма трансфера составила 27 миллионов евро, а 24-летний Клаассен подписал с Ирисками пятилетний контракт.

"Я посмотрел тренировочную базу клуба и поговорил с некоторыми людьми, и мне все понравилось", — сказал Клаассен.

"Несколько недель назад я обсудил возможность перехода в Эвертон с Рональдом Куманом. Я хотел приехать сюда и проверить, подходящий ли это для меня клуб. И я в этом убедился".

Клаассен стал вторым приобретением Эвертона в это трансферное окно после голкипера Джордана Пикфорда из Сандерленда.