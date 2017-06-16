Эвертон подписал полузащитника Аякса Дэви Клаассена.
Дэви Клаассен, evertonfc.com
16 июня 2017, 00:32
Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Клаассен завершил переход в Эвертон из Аякса.
Сумма трансфера составила 27 миллионов евро, а 24-летний Клаассен подписал с Ирисками пятилетний контракт.
"Я посмотрел тренировочную базу клуба и поговорил с некоторыми людьми, и мне все понравилось", — сказал Клаассен.
"Несколько недель назад я обсудил возможность перехода в Эвертон с Рональдом Куманом. Я хотел приехать сюда и проверить, подходящий ли это для меня клуб. И я в этом убедился".
Клаассен стал вторым приобретением Эвертона в это трансферное окно после голкипера Джордана Пикфорда из Сандерленда.