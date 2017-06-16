Англия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан подпишет новое соглашение с клубом.

По информации Tuttomercatoweb, немецкий хавбек уже согласовал новое соглашение с Ливерпулем. Контракт будет рассчитан до лета 2021 года, а сам полузащитник будет зарабатывать по 100 тысяч фунтов в неделю.

Нынешнее соглашение Джана с Красными было рассчитано до конца следующего сезона, а потому он был лакомым кусочком на трансферном рынке.

Интерес к футболисту проявляли итальянский Ювентус и французский ПСЖ, но, похоже, игрок не собирается покидать Англию.

В прошлом сезоне Эмре Джан провел 32 матча в АПЛ и сумел отметиться в них пятью голами и двумя результативными передачами.