Англия

Полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава интересен Эвертону и Вест Бромвичу.

28-летний полузащитник сборной Японии может покинуть Боруссию и вновь вернуться в английскую Премьер-лигу.

Кагава попал в сферу интересов Эвертона и Вест Бромвич Альбион, сообщает transfermarketweb.com. Напомним, что с 2012 по 2014 год японец играл в Англии, защищая цвета Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Кагава сыграл в 30 матчах за Боруссию во всех турнирах. На его счету шесть голов и восемь результативных передач.

Нынешнее соглашение Кагавы рассчитано на один год, что может помочь потенциальным покупателям в трансфере игрока.