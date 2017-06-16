Англия

Атакующий полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин выбыл на длительный срок.

Во время матча отбора на ЧМ-2018 в Дохе против сборной Катара кореец получил травму и был заменен на 35-й минуте. Тогда Футбольная ассоциация Кореи сообщила, что врачи диагностировали у футболиста перелом правой руки.

Эту информацию подтвердил и клуб игрока — Тоттенхэм. На официальном сайте клуба говорится, что кореец может пропустить начало предстоящего сезона.

Уже в скором времени игрок перенесет операцию, после которой будут установлены точные сроки восстановления.

В прошедшем сезоне Сон впервые в карьере сумел отметиться 20 голами во всех соревнованиях. В АПЛ футболист провел 34 матча и забил 14 голов.