Англия

Берсант Целина на правах аренды будет выступать в Ипсвиче.

Как сообщает Sky Sports, клуб из Чемпионшипа выиграл борьбу за 20-летнего флангового нападающего у Болтона.

Игрок сборной Косово принял предложение Ипсвича и в следующем сезоне будет выступать за команду на правах аренды.

Целина перешел в Ман Сити в возрасте 15 лет, переехав из норвежского Стремсгодсета. Прошлый сезон игрок также провел в аренде, выступая за голландский Твенте. В Эредивизи он провел 27 матчей и сумел забить пять голов и оформить пять ассистов.