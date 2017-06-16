Англия

Полузащитник Ювентуса Марио Лемина является приоритетной целью для лондонского клуба.

Арсенал заинтересован в приобретении хавбека Старой Синьоры Марио Лемина. Об этом сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за 23-летнего габонца 23 миллиона евро. Сам Лемина готов сменить обстановку, чтобы играть в основном составе.

В прошлом сезоне Лемина сыграл за Ювентус 29 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

Ранее Ювентус согласовал контракт с Дугласом Костой и готов заплатить Баварии до 45 млн евро.