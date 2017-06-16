Англия

Голкипер Халл Сити Элдин Якупович может стать дублером Каспера Шмейхеля в Лестере.

Лисы рассматривают 32-летнего вратаря в качестве замены Рону-Роберту Цилеру, который в нынешнее межсезонье может покинуть клуб.

По действующему контракту с Халлом у Якуповича остался всего год, потому Лестер надеется подписать его за 2 млн фунтов, — сообщает BBC.

В завершившемся сезоне Элдин сыграл 22 поединка и не сумел помочь своей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

Ранее на этой неделе Лестер совершил трансфер еще одного игрока из Халла – Харри Магуайра. За его переход Лисы заплатили 17 млн евро.