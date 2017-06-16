Англия

Нападающий Реала Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что форвард Сливочных Альваро Мората перейдет в Манчестер Юнайтед. Он согласился перебраться на Олд Траффорд и рассчитывает получить больше игровой практики перед чемпионатом мира в России.

Испанец согласовал контракт с манкунианцами, согласно которому, он будет зарабатывать в Англии 12 миллионов евро. Сделка будет подписана на 4 года. Таким образом, Мората может заработать в МЮ около 48 млн евро. Об этом сообщает Sky Italia.

Отметим, что клубы пока не могут договориться между собой.

В сезоне-2016/2017 Мората выходил на поле в рамках Примеры 26 раз (14 в основе) и забил 15 голов.