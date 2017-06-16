Тоттенхэм занял второе место в Премьер-лиге и располагает весьма солидным бюджетом, но имена потенциальных новичков мелькают в СМИ совсем не часто.
Дани Алвес, getty images
16 июня 2017, 17:35
В отличие от Интера или манчестерских клубов, Тоттенхэму не прочат подписание каждого третьего мало-мальски приличного игрока. Более того, трансферных слухов о Шпорах — действительно как кот наплакал.
Первое объяснение этому явлению - Тоттенхэм провел хороший сезон и не нуждается в кардинальной перестройке состава. Что интересно, нет даже настойчивых слухов об уходе лидеров команды — ну разве, что крайних защитников Кайла Уокера и Даниэля Роуза постоянно "отправляют" из клуба.
Вторым же фактором можно назвать относительную "нераскрученность" бренда Тоттенхэма. Имя Шпор пока звучит не так громко, как тех же Ман Сити и МЮ и вряд ли позволяет столь же успешно манипулировать трансферным рынком. Что же, Тоттенхэму есть куда стремиться.
|Позиция
|Имя
|Команда
|Стоимость (по оценкам Transfermarkt, млн евро)
|Источник
|ПРЗ
|Дани Алвес
|Ювентус
|6
|Yahoo Sports
|ПРЗ
|Серж Орье
|ПСЖ
|15
|The Mirror
|ЦЗ
|Матиас Гинтер
|Боруссия Д
|15
|The Guardian
|ЦЗ
|Майкл Кин
|Бернли
|12
|The Mirror
|ЦПЗ
|Матео Ковачич
|Реал
|25
|Mediaset Premium
|ЛПЗ
|Тома Лемар
|Монако
|24
|L'Equipe
|АПЗ
|Гилфи Сигурдссон
|Суонси
|20
|Daily Mail
|ПВ
|Дуглас Коста
|Бавария
|30
|Daily Mail
|ЦФ
|Патрик Шик
|Сампдория
|15
|Tutto Mercato
|ЦФ
|Джошуа Кинг
|Борнмут
|4,5
|The Mirror
Ввиду малочисленности кандидатов, создание опроса не является целесообразным. Однако Вы можете в комментариях выразить свое мнение, кого же все-таки нужно подписать клубу из Северного Лондона, чтобы его третье сражение за чемпионство завершилось успехом.