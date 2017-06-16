В отличие от Интера или манчестерских клубов, Тоттенхэму не прочат подписание каждого третьего мало-мальски приличного игрока. Более того, трансферных слухов о Шпорах — действительно как кот наплакал.

Первое объяснение этому явлению - Тоттенхэм провел хороший сезон и не нуждается в кардинальной перестройке состава. Что интересно, нет даже настойчивых слухов об уходе лидеров команды — ну разве, что крайних защитников Кайла Уокера и Даниэля Роуза постоянно "отправляют" из клуба. 

Вторым же фактором можно назвать относительную "нераскрученность" бренда Тоттенхэма. Имя Шпор пока звучит не так громко, как тех же Ман Сити и МЮ и вряд ли позволяет столь же успешно манипулировать трансферным рынком. Что же, Тоттенхэму есть куда стремиться.

Позиция Имя Команда Стоимость (по оценкам Transfermarkt, млн евро) Источник
ПРЗ Дани Алвес Ювентус 6 Yahoo Sports
ПРЗ Серж Орье ПСЖ 15 The Mirror
ЦЗ Матиас Гинтер Боруссия Д 15 The Guardian
ЦЗ Майкл Кин Бернли 12 The Mirror
ЦПЗ Матео Ковачич Реал 25 Mediaset Premium
ЛПЗ Тома Лемар Монако 24 L'Equipe
АПЗ Гилфи Сигурдссон Суонси 20 Daily Mail
ПВ Дуглас Коста Бавария 30 Daily Mail
ЦФ Патрик Шик Сампдория 15 Tutto Mercato
ЦФ Джошуа Кинг Борнмут 4,5 The Mirror

Ввиду малочисленности кандидатов, создание опроса не является целесообразным. Однако Вы можете в комментариях выразить свое мнение, кого же все-таки нужно подписать клубу из Северного Лондона, чтобы его третье сражение за чемпионство завершилось успехом.