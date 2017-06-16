Англия

Тоттенхэм занял второе место в Премьер-лиге и располагает весьма солидным бюджетом, но имена потенциальных новичков мелькают в СМИ совсем не часто.

В отличие от Интера или манчестерских клубов, Тоттенхэму не прочат подписание каждого третьего мало-мальски приличного игрока. Более того, трансферных слухов о Шпорах — действительно как кот наплакал.

Первое объяснение этому явлению - Тоттенхэм провел хороший сезон и не нуждается в кардинальной перестройке состава. Что интересно, нет даже настойчивых слухов об уходе лидеров команды — ну разве, что крайних защитников Кайла Уокера и Даниэля Роуза постоянно "отправляют" из клуба.

Вторым же фактором можно назвать относительную "нераскрученность" бренда Тоттенхэма. Имя Шпор пока звучит не так громко, как тех же Ман Сити и МЮ и вряд ли позволяет столь же успешно манипулировать трансферным рынком. Что же, Тоттенхэму есть куда стремиться.

Позиция Имя Команда Стоимость (по оценкам Transfermarkt, млн евро) Источник ПРЗ Дани Алвес Ювентус 6 Yahoo Sports ПРЗ Серж Орье ПСЖ 15 The Mirror ЦЗ Матиас Гинтер Боруссия Д 15 The Guardian ЦЗ Майкл Кин Бернли 12 The Mirror ЦПЗ Матео Ковачич Реал 25 Mediaset Premium ЛПЗ Тома Лемар Монако 24 L'Equipe АПЗ Гилфи Сигурдссон Суонси 20 Daily Mail ПВ Дуглас Коста Бавария 30 Daily Mail ЦФ Патрик Шик Сампдория 15 Tutto Mercato ЦФ Джошуа Кинг Борнмут 4,5 The Mirror

Ввиду малочисленности кандидатов, создание опроса не является целесообразным. Однако Вы можете в комментариях выразить свое мнение, кого же все-таки нужно подписать клубу из Северного Лондона, чтобы его третье сражение за чемпионство завершилось успехом.