Англия

Полузащитник Аристократов Эден Азар рассчитывает в следующем сезоне продолжить выступления за Синих.

По завершении сезона в одном из интервью бельгиец заявил, что рассмотрит трансферное предложение от Реала, если таковое поступит.

Сдлва Эдена породили множество слухов о том, что нынешними летом он может сменить клубную прописку.

Тем не менее, в своем последнем разговоре с журналистами игрок рассказал, что планирует и дальше выступать за Челси.

"Надеюсь, в следующем году все будет точно так же: мы выиграем Премьер-лигу, а затем я стану игроком года".

"Я люблю этот клуб, потому что здесь моя семья. У меня много друзей в Челси".

"Я уже пять лет выступаю на Стэмфорд Бридж, и я очень счастлив тут. Я играю за один из лучших клубов мира", — сказал Азар.

В завершившемся сезоне Эден отличился 16-ю голами и 8-ю результативными передачами в 36 играх АПЛ.