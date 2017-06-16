Полузащитник Аристократов Эден Азар рассчитывает в следующем сезоне продолжить выступления за Синих.
Эден Азар, Getty Images
16 июня 2017, 18:27
По завершении сезона в одном из интервью бельгиец заявил, что рассмотрит трансферное предложение от Реала, если таковое поступит.
Сдлва Эдена породили множество слухов о том, что нынешними летом он может сменить клубную прописку.
Тем не менее, в своем последнем разговоре с журналистами игрок рассказал, что планирует и дальше выступать за Челси.
"Надеюсь, в следующем году все будет точно так же: мы выиграем Премьер-лигу, а затем я стану игроком года".
"Я люблю этот клуб, потому что здесь моя семья. У меня много друзей в Челси".
"Я уже пять лет выступаю на Стэмфорд Бридж, и я очень счастлив тут. Я играю за один из лучших клубов мира", — сказал Азар.
В завершившемся сезоне Эден отличился 16-ю голами и 8-ю результативными передачами в 36 играх АПЛ.