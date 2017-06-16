Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте якобы может покинуть клуб спустя всего один сезон работы в нем.

Итальянское издание Calciomercato со ссылкой на Sky Sport 24 сообщает, что "будущее Антонио Конте в Челси оказалось под сомнением".

Итальянец якобы разочарован пассивностью клуба на трансферном рынке, который еще не подписал ни одного новичка. Руководство Синих, в свою очередь, недовольно тем, что Конте решил проститься с форвардом Диего Костой, так еще и при помощи SMS.

Одно из ведущих британских изданий, Sky Sports со ссылкой на свои источники передает, что в Челси уверены: Конте останется в клубе.

Антонио выиграл Премьер-лигу в первый же сезон работы с Челси. Согласно контракту, Конте должен возглавлять Пенсионеров еще 2 кампании.