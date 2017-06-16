Англия

Валенсия и Брайтон согласовали переход австралийского вратаря Мэттью Райана.

Официальный сайт Брайтона сообщил о достижении договоренности по трансферу Райана. Австралиец присоединится к Чайкам 1 июля.

При этом сообщается, что переход Мэттью станет рекордным в истории клуба, но сумма не называется. Вратарь подпишет пятилетний контракт.

"Я доволен, что нам удалось заполучить Мэттью. Он станет прекрасным дополнением к нашему составу в следующем сезоне. Это очень опытный для своих лет футболист, который уже поиграл в высших дивизионах Австралии, Бельгии и Испании", — заявил тренер команды Крис Хьютон.

Райан в Австралии выступал за Блэктаун Сити и Сентрал Кост Маринерс, а в 2013 году перебрался в Брюгге. С ним Мэттью выиграл Кубок Бельгии и дважды становился лучшим вратарем местного чемпионата, после чего перешел в Валенсию. В Испании Райан не сумел вытеснить из основы Диего Алвеса и доигрывал нынешний сезон в аренде в Генке.