Англия

Руководство Тоттенхэма запросило у Манчестер Юнайтед 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Эрика Дайера.

Дайер является одной из трансферных целей менеджера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Несмотря на то, что 23-летний англичан способен сыграть и в центре защиты, Моуриньо видит в нем долгосрочную замену Майклу Каррику на позиции центрального полузащитника.

Когда Манчестер Юнайтед сделал запрос о доступности Дайера для трансфера, президент Шпор Даниэль Леви оценил полузащитника в 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Дайер провел за Тоттенхэм 48 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.