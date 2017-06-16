Англия

Владелец Сандерленда Элис Шорт признался, что сейчас ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями и это осложняет процесс назначения тренера.

Эллис Шорт не скрывает своего желания продать свои 100% акций клуба. Ранее сообщалось, что он находится на продвинутой стадии переговоров с неназванным немецким консорциумом.

Впрочем, Шорт готов отложить в сторону переговоры о продаже клуба и начать подготовку к новому сезону, если не получится закрыть сделку до "определенного момента времени", — сообщает Sky Sports.

"С самого конца сезона мы стараемся найти нового тренера. Но с недавних пор в процесс вмешались те, кто желает приобрести клуб", — заявил Шорт.

Главный до недавних пор кандидат на тренерское кресло Сандерленда, Дерек Макиннес, решил остаться в Абердине.