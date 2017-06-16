Новичок Эвертона Джордан Пикфорд рад, что его будущее прояснилось до начала Чемпионата Европы U-21.
Джордан Пикфорд, Getty Images
16 июня 2017, 23:21
Пикфорд стал самым дорогим британским голкипером в истории, когда Эвертон приобрел его у Сандерленда за 30 миллионов фунтов.
"Я рад, что ситуация с моим будущим разрешилась, и теперь я могу сосредоточиться на том, чтобы помочь сборной Англии как можно дальше пройти на Евро", — сказал Пикфорд.
"Эвертон — отличный клуб и правильный шаг в моей карьере ".
Сборная Англии стартовала на Чемпионате Европы U-21 с нулевой ничьи против Швеции, а Пикфорд отразил пенальти в концовке встречи.