Англия

Новичок Эвертона Джордан Пикфорд рад, что его будущее прояснилось до начала Чемпионата Европы U-21.

Пикфорд стал самым дорогим британским голкипером в истории, когда Эвертон приобрел его у Сандерленда за 30 миллионов фунтов.

"Я рад, что ситуация с моим будущим разрешилась, и теперь я могу сосредоточиться на том, чтобы помочь сборной Англии как можно дальше пройти на Евро", — сказал Пикфорд.

"Эвертон — отличный клуб и правильный шаг в моей карьере ".

Сборная Англии стартовала на Чемпионате Европы U-21 с нулевой ничьи против Швеции, а Пикфорд отразил пенальти в концовке встречи.