Нападающий Лиона Александр Ляказетт имеет много вариантов продолжения карьеры, но пока что главный — Арсенал.
Александр Ляказетт, getty images
17 июня 2017, 07:55
Издание L'Equipe уверяет, что наиболее близок к трансферу Ляказетта Арсенал. В лондонском клубе Александр может заменить Алексиса Санчеса, в приобретении которого заинтересована Бавария.
Ранее француз находился на грани трансфера в Атлетико, но сделка сорвалась из-за того, что мадридскому клубу запретили регистрировать новых игроков этим летом.
Также издание приписывает интерес к Ляказетту ряду других клубов – дортмундской Боруссии (в случае ухода Пьера-Эмерика Обамеянга), Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпулю и Милану.