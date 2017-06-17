Англия

Нападающий Лиона Александр Ляказетт имеет много вариантов продолжения карьеры, но пока что главный — Арсенал.

Издание L'Equipe уверяет, что наиболее близок к трансферу Ляказетта Арсенал. В лондонском клубе Александр может заменить Алексиса Санчеса, в приобретении которого заинтересована Бавария.

Ранее француз находился на грани трансфера в Атлетико, но сделка сорвалась из-за того, что мадридскому клубу запретили регистрировать новых игроков этим летом.

Также издание приписывает интерес к Ляказетту ряду других клубов – дортмундской Боруссии (в случае ухода Пьера-Эмерика Обамеянга), Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпулю и Милану.