Англия

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию и обязал Сандерленд заплатить 10,5 млн евро Интеру за переход Рикардо Альвареса.

После нескольких лет судебных тяжб, Сандерленд обязали выплатить Интеру 10,5 млн евро за трансфер полузащитника Рикардо Альвареса, — сообщает Джанлука Ди Марцио.

Летом 2014 года Сандерленд арендовал у Интера Альвареса. В сделке был прописан пункт об обязательном выкупе игрока, если Черным Котам удастся сохранить прописку в Премьер-лиге. Сандерленд не вылетел, но не захотел покупать игрока – у Рикардо были проблемы с коленом, а Интер об этом не сообщил.

В конце 2015 года Интер выиграл судебное разбирательство против Сандерленда, но английский клуб не смирился с решением и подал апелляцию.

В нынешнем сезоне Рикардо играл за Сампдорию. На его счету 21 матч Серии А (11 – в основе), в котором он отметился 2 голами и 2 ассистами.