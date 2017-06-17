Англия

Аристократы намерены приобрести защитника Ромы Костаса Маноласа.

Лондонский клуб уже составил трансферный список на нынешнее лето, в котором одним из приоритетных приобретений является греческий бек Костас Манолас.

За лидером защиты Ромы Аристократы следят уже давно, однако сейчас Челси твердо намерен заполучить футболиста.

Как сообщает Sportmediaset, за Маноласа Синие готовы выложить 48 млн евро. В случае удачной сделки Костас станет альтернативой защитникам Ювентуса и Наполи Леонардо Бонуччи и Калиду Кулибали, которых Челси хотел заполучить ранее.

В завершившемся сезоне Манолас забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 31-м матче Серии А.