Англия

Руководство Красных Дьяволов обсудит трансфер полузащитника Ивана Перишича во время встречи с боссами Интера.

Переговоры между МЮ и Перишичем идут достаточно долго. Сам игрок уже согласовал условия личного контракта с английским клубом, однако спорным вопросом до сих пор остается сумма трансфера.

Интер желает выручить за своего футболиста 55 млн евро, в то время как манкунианцы надеются уменьшить данную цифру.

По информации Corriere dello Sport, решающая встреча между клубами состоится на следующей неделе. Нерадзурри ожидают, что к тому времени ПСЖ обратится к ним с трансферным предложением и составит конкуренцию МЮ, заставив Красных Дьяволов выплатить требуемые 55 млн евро.

В завершившемся сезоне на счету Перишича 11 голов и 10 результативных передач в 36-ти поединках.