Англия

Полузащитник Манчестер Сити Самир Насри находится на прицеле у Бешикташа и Галатасарая.

По завершении сезона Севилья, за которую Насри выступал на правах аренды, не воспользовалась своим правом выкупить контракт Самира, потому француз вернулся в Манчестер Сити.

Горожане на игрока уже давно не рассчитывают и собираются избавиться от него нынешним летом.

Как сообщает L`Equipe, наиболее вероятным местом продолжения карьеры полузащитника является Турция, где сразу два клуба готовы приобрести Самира.

По информации Издания, на игрока претендуют Бешикташ и Галатасарай. Оба готовы заплатить за Насри требуемые 13 млн евро.

В завершившемся сезоне Самир записал на свой счет 2 гола и 3 результативных передачи в 23-х матчах Примеры.