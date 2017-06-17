Полузащитник Манчестер Сити Самир Насри находится на прицеле у Бешикташа и Галатасарая.
Самир Насри, Getty Images
17 июня 2017, 12:42
По завершении сезона Севилья, за которую Насри выступал на правах аренды, не воспользовалась своим правом выкупить контракт Самира, потому француз вернулся в Манчестер Сити.
Горожане на игрока уже давно не рассчитывают и собираются избавиться от него нынешним летом.
Как сообщает L`Equipe, наиболее вероятным местом продолжения карьеры полузащитника является Турция, где сразу два клуба готовы приобрести Самира.
По информации Издания, на игрока претендуют Бешикташ и Галатасарай. Оба готовы заплатить за Насри требуемые 13 млн евро.
В завершившемся сезоне Самир записал на свой счет 2 гола и 3 результативных передачи в 23-х матчах Примеры.