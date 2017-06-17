Англия

Шпоры поборются за молодого нападающего Лацио Бальде Кейта.

Контракт сенегальского форварда с Орлами рассчитан до лета 2018-го года, и, скорее всего, соглашение продлено не будет.

Учитывая данный факт, за перспективным игроком выстроились в очередь клубы, желающие приобрести Кейта.

Как сообщает The Sun, помимо Милана и Ювентуса интерес к игроку проявляет Тоттенхэм, желающий усилиться в свете борьбы за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Кейта может играть по всему фронту атаки, выполняя роль как центрального форварда, так и крайнего нападающего.

В завершившемся сезоне сенегалец отметился 16-ю голами и 5-ю результативными передачами в 31-м поединке Серии А.