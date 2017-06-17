Защитник Арсенала Эктор Бельерин поможет пострадавшим от пожара в столице Англии.
Эктор Бельерин, Getty Images
17 июня 2017, 16:47
Несколько дней назад в Лондоне случился пожар в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. В результате по меньшей мере 30 человек погибли, а еще 24 сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии, 12 из них — в критическом.
"За каждую минуту, которую я проведу на молодежном чемпионате Европы, я пожертвую £50, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower", — написал Бельерин в Твиттере.
Отметим, что фулбек поехал в Польшу в составе молодежной сборной Испании, которая стартует на ЧЕ 17 июня в поединке против Македонии.