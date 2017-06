Несколько дней назад в Лондоне случился пожар в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. В результате по меньшей мере 30 человек погибли, а еще 24 сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии, 12 из них — в критическом.

"За каждую минуту, которую я проведу на молодежном чемпионате Европы, я пожертвую £50, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower", — написал Бельерин в Твиттере.

For every minute I play in #U21EURO I'll donate £50 to help Grenfell Tower victims. Please support in any way 🙏 https://t.co/CHbqgnlSum pic.twitter.com/TODwIkLwj1