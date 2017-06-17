Англия

Жеребьевка велась в прямой трансляции на Facebook, однако из-за проблем со звуком зрителям пришлось ориентироваться лишь на графику, появляющуюся на экране.

По завершению процедуры, на экран вывели все пары, которые встретятся в первом раунде Кубка Лиги. Однако из-за технической ошибки клуб Чарльтон был указан дважды.

В первом случае, Чарльтону предстоял выезд на матч против Эксетер Сити, во втором — домашний матч против Челтенхэма. Путаницу усилил исполнительный директор Кубка Лиги Шон Харви, который прочитал её результаты допустив ту же саму ошибку.

Чуть позже стало понятно, что в списке команд участников не хватает Оксфорд Юнайтед, которые и должны принять дома Челтенхэм, а Чарльтон отправится в Эксетер.

Однако на этом конфузы не закончились. В уже переделанной графике было указано, что в гости к МК Донс пожалует Йоуил Таун, а в Вулвергемптону приедет Форест Грин Роверс. На самом же деле Йоуил и Форест должны поменятся соперниками.