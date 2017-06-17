Англия

Бывший наставник Барселоны Луис Энрике может возглавить Челси, если Антонио Конте решит уйти в отставку из-за разногласий с руководством клуба.

Челси не намерен увольнять Антонио Конте, несмотря на недовольство итальянца трансферной политикой клуба и желание иметь последнее слово при покупке игроков.

Впрочем, руководство "синих" не собирается менять трансферную стратегию клуба, которая принесла им пять чемпионских титулов под руководством трех разных менеджеров, даже если от этого будет зависеть будущее Конте.

Если отношения между сторонами дойдут до точки невозврата и Конте решит покинуть клуб, у действующих чемпионов Англии не будет проблем с поисками нового главного тренера.

Так одним из кандидатов называется Луис Энрике, который покинул должность главного тренера Барселоны в конце прошедшего сезона. У испанца есть опыт работы на самом высоком уровне и за три года у руля Барселоны он дважды побеждал в Ла Лиге, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Тем не менее, сохранение в клубе Конте остается приоритетным вариантом для Челси, и они надеются укрепить состав в ближайшие четыре недели, чтобы развеять опасения итальянца.