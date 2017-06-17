Англия

Правый защитник Ювентуса Дани Алвес можете перебраться в Манчестер Сити.

Дани Алвес перешел в Ювентус из Барселоны на правах свободного агента только прошлым летом.

Тем не менее, 34-летний бразилец может вновь сменить клуб, и в его подписании заинтересован Манчестер Сити.

Слухи о возможном уходе Алвеса ходят уже несколько недель, а после того, как нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попрощался с бразильцем, они только усилились.

Ранее сообщалось об интересе к Алвесу со стороны Челси и Тоттенхэма, но фаворитом на его подписание является Манчестер Сити, где у Дани будет возможность воссоединиться с Пепом Гвардиолой.