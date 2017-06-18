Англия

Вратарь Джордан Пикфорд прокомментировал высокую сумму своего трансфера.

Пикфорд стал самым дорогим трансфером Ирисок в истории, когда они приобрели его у Сандерленда за 34 миллиона евро.

"Сумма трансфера? Это же просто число. Моя работа — быть вратарем и делать так, чтобы мяч не оказался в воротах. Я стараюсь не пропускать мячи и цена на меня никак не влияет. Это просто число", — цитирует Пикфорда Sky Sports.

В прошлом сезоне он был основным голкипером Сандерленда, сыграв в 32 матчах и по его итогам был признан лучшим игроком Черных Котов в АПЛ 2016/17.