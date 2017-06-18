Англия

В следующем сезоне воспитаник Барсы Сандро Рамирес будет защищать цвета Эвертона.

Как информирует Sky Sports, форвард Малаги Сандро Рамирес, скорее всего, переберется в Эвертон.

Сообщается, что сумма трансфера составит около 5,25 млн фунтов (6 млн евро).

В нынешнем сезоне Сандро провел 30 матчей за Малагу, отметившись 14 голами и 3 ассистами. Такая игра воспитанника Барселоны не осталась неотмеченной со стороны других клубов. На форварда претендовали Атлетико, Севилья и Ювентус.