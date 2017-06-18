Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте продолжит свою работу в клубе и, возможно, даже получит новый контракт.

Недавно появилась информация о том, что Антонио Конте может покинуть Челси. Итальянец якобы был недоволен медлительностью клуба на трансферном рынке, а Челси не понравилось решение Антонио указать форварду Диего Косте на дверь с помощью СМС.

Впрочем, источники Daily Mail в лондонском клубе утверждают, что конфликт уже улажен. Клуб ведет переговоры с представителем Конте (Федерико Пасторелло) о подписании нового контракта. В нем ожидается повышение зарплаты итальянца до 9 млн фунтов/сезон.

Клуб таким образом желает выразить поддержку своему тренеру и настаивает, что в ближайшее время более активно станет действовать на трансферном рынке. Ожидается, что на следующей неделе клуб пополнит экс-голкипер Ман Сити Вилли Кабальеро, который станет дублером Тибо Куртуа. Также Пенсионеры ведут переговоры с Ювентусом по трансферу Алекса Сандро, который обойдется примерно в 60 млн евро.

Также Конте хотел бы заполучить хавбека ПСЖ Марко Веррратти, но сам игрок склоняется к переходу в Барселону, хотя парижане и не хотят его отпускать.