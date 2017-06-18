Англия

Нападающий дортмундской Боруссии может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Mirror, 19-летний турецкий футболист интересен Саутгемптону. Нападающий хотел бы получать больше игровой практики в будущем сезоне.

Рыночная стоимость Мора оценивается в 5 миллионов евро. Возможно, что Шмели отдадут в аренду Мора, отказавшись от полноценного трансфера.

В завершившемся сезоне Эмре Мор сыграл в Бундеслиге 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.