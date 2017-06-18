Англия

Вингер Монако Тома Лемар имеет несколько предложений от английских клубов.

Тома Лемар провел успешный сезон в составе Монако, после чего обратил на себя внимание со стороны топ-клубов АПЛ.

Главным претендентом на вингера является Тоттенхэм, который уже давно заявил об интересе к Лемару. Однако, теперь у Шпор появился конкурент в лице Ливерпуля, сообщает Telefoot.

Мерсисайдцы сосредоточены на переговорах по Мохамеду Салаху, но пока далеки от договоренности с Ромой. По этой причине Ливерпуль начал искать альтернативные варианты и остановил свой выбор на Лемаре.

Пока монегаски не получали от Ливерпуля официальных предложений, однако в случае неудачи с Салахом Красные переключатся на Лемара.

Стоит отметить, что Лемар является запасным вариантом и для Ювентуса, который ведет переговоры по трансферу Дугласа Косты.