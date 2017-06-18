Англия

Зарплаты ненужных Манчестер Сити игроков становятся обузой даже для щедрых владельцев Горожан.

Ман Сити летом постарается избавиться от вратаря Джо Харта, полузащитника Самира Насри и форварда Вилфрида Бони, что позволит клубу экономить около 400 тысяч фунтов в неделю.

Самый высокооплачиваемый из этой троицы, Самир Насри, вернется в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки. Прошлую кампанию француз, получающий 160 тысяч фунтов в неделю, провел в аренде в Севилье.

Некогда первый номер Голубой Луны Джо Харт также вернется в клуб из аренды в Торино. Англичанин зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю и это отпугнуло Эвертон. Ириски в итоге подписали кипера Сандерленда Джордана Пикфорда, который будет получать около трети от этой суммы.

Ивуарийский форвард Бони зарабатывал в Суонси по 48 тысяч фунтов за неделю, а в Ман Сити эта цифра подпрыгнула до 127 тысяч. Однако это не помогло Вилфриду раскрыться в новом клубе – всего 10 голов в 46 матчах. Прошлый сезон форвард находился в аренде в Сток Сити, где не сумел проявить себя.

Ман Сити уже потратил 43 млн фунтов на приобретение Бернарду Силвы из Монако и еще желает пополниться Алексисом Санчесом (Арсенал), Кайлом Уокером (Тоттенхэм), Дани Алвесом (Ювентус) и Бенжаменом Менди (Монако).