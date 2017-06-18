Англия

Ливерпуль хочет укрепить линию атаки нападающим Боруссии Дортмунд.

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Le Parisien, менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп контактировал с представителями 27-летнего игрока.

Сообщается, что Ливерпуль готовы предложить Шмелям 70 млн евро за нападающего.

Ранее спортивный директор Шмелей Михаэль Цорк опроверг слухи о продаже форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в ПСЖ за 70 миллионов евро, а также добавил, что Боруссия Д не получала ни одного официального предложения по нападающему. Также габонцем интересовался Милан.

В завершившемся розыгрыше Бундеслиги Обамеянг отметился 31-м голом.