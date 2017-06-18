Англия

Реабилитация Златана Ибрагимовича после травмы идет быстрее, чем ожидалось.

В конце прошлого сезона Ибра получил серьезную травму колена, которая, по всем прогнозам, должна была оставить его вне футбола до начала 2018-го года.

Из-за данного повреждения будущее шведа в Манчестер Юнайтед казалось практически невозможным, ведь его контракт с Красными Дьяволами был рассчитан всего на один год, а активировать опцию продления, учитывая травму Златана, Красные Дьяволы не стали бы.

Тем не менее, как сообщает Daily Star, восстановление Ибрагимовича протекает куда быстрее, чем изначально ожидалось.

По информации издания, Златан может вернуться на поле уже спустя пять месяцев, и при этом продолжить свои выступления в составе МЮ.

В завершившемся сезоне Ибра отличился 28-ю голами за Красных Дьяволов во всех турнирах.