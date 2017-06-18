Англия

Английская пресса раскопала не самые приятные слова защитника Ювентуса Дани Алвеса в адрес его возможного нового клуба — Манчестер Сити.

В данный момент 34-летнего бека связывают с переходом в Манчестер Сити, где Алвес сможет воссоединиться со своим бывшим тренером Хосепом Гвардиолой.

Однако английские СМИ припомнили бразильцу, что в 2014-м году перед очной встречей между Барселоной и Горожанами в Лиге чемпионов он дал не очень лестный комментарий относительно клубной истории Сити.

"Еще несколько лет назад я не знал, что в Манчестере есть две команды", — сказал Алвес.

"Естественно, Манчестер Юнайтед – один из самых известных и успешных клубов в Европе. Тем не менее, я думал, что они – единственная команда в этом городе".

"Когда Ман Сити обзавелся новыми владельцами и начал покупать лучших игроков со всех уголков Европы, я узнал кто они – но до тех пор, буду честен, я ничего о них не слышал".

"Думаю, таковы реалии современного футбола. Если у вас есть богатые владельцы, вам не нужны десятки лет, чтобы заявить о себе. Неважно нравится ли это мне или кому-то еще – такова ситуация сегодня".

Дани Алвес имеет еще один год по контракту с Ювентусом, однако планирует сменить команду уже нынешним летом.