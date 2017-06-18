Англия

Аристократы собираются приобрести голкипера Севильи Серхио Рико.

После того, как Асмир Бегович перешел в Борнмут, Синие задумались над кандидатурой второго вратаря команды.

Как сообщает Marca, Челси нацелился на перспективного голкипера Севильи Серхио Рико. За 23-летнего стража ворот лондонцы готовы выложить 26 млн фунтов – именно такая сумма выкупа прописана в соглашении игрока с андалуссийским клубом.

Севилья в свою очередь не желает расставаться с Серхио, однако ничего не сможет поделать, если Челси активирует клаусулу в контракте испанца.

В завершившемся сезоне Рико отыграл за андалуссийцев 35 матчей в Примере, в 15-ти из них сумев сохранить свои ворота на замке.