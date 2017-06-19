Полузащитник Блез Матуиди может сменить ПСЖ на Манчестер Юнайтед.
Матуилди (слева) в матче против МЮ, getty images
19 июня 2017, 08:42
Действующее соглашение французского полузащитника с ПСЖ действует еще один год — до лета 2018 года.
Ранее Матуиди сообщал, что французский клуб предложил ему новый контракт, но пока клубы не договорились.
Как сообщает издание PSG United, 30-летний полузащитник сборной Франции в ПСЖ получает почти 700 тысяч евро в месяц после вычета налогов. Манчестер Юнайтед готов предложить игроку зарплату больше этой.
Отметим, что кроме Красных Дьяволов на хавбека претендует еще и туринский Ювентус.
Матуиди заявил, что не против остаться в ПСЖ если с ним продлят контракт и гарантируют место в основном составе. переговоры с клубом будут вестись после выхода Блеза из отпуска.