Англия

Полузащитник Блез Матуиди может сменить ПСЖ на Манчестер Юнайтед.

Действующее соглашение французского полузащитника с ПСЖ действует еще один год — до лета 2018 года.

Ранее Матуиди сообщал, что французский клуб предложил ему новый контракт, но пока клубы не договорились.

Как сообщает издание PSG United, 30-летний полузащитник сборной Франции в ПСЖ получает почти 700 тысяч евро в месяц после вычета налогов. Манчестер Юнайтед готов предложить игроку зарплату больше этой.

Отметим, что кроме Красных Дьяволов на хавбека претендует еще и туринский Ювентус.

Матуиди заявил, что не против остаться в ПСЖ если с ним продлят контракт и гарантируют место в основном составе. переговоры с клубом будут вестись после выхода Блеза из отпуска.