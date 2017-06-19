Англия

Полузащитник Спортинга Желсон Мартинш интересен Юргену Клоппу.

Ливерпуль намерен составить серьезную конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за вингера Спортинга Желсона Мартинша, сообщает A Bola.

По информации источника, мерсисайдцы готовы предложить за 22-летнего футболиста сборной Португалии 50 миллионов евро. Ранее Спортинг уже получал предложение от Ливерпуля в размере 45 млн евро, но ответил отказом.

В прошедшем чемпионате Португалии Мартинш отыграл в 32 матчах сумев отметиться шестью голами и девятью результативными передачами.