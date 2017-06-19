Англия

Менеджер Канониров претендует на полузащитника Барселоны.

Как сообщает турецкое издание AMK, Арда Туран близок к переходу в лондонский Арсенал. В переезде турка лично заинтересован французский наставник Арсен Венгер.

За хавбека каталонцев Канониры готовы выложить 30 миллионов евро. Арда перешел в стан "сине-гранатовых" в 2015 году из Атлетико, цена вопроса составила тогда 34 миллиона евро.



Текущее соглашение Турана с Барсой истекает в 2020 году. Каталонцы уже сообщили агенту Турана, что в клубе на футболиста не рассчитывают.