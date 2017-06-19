Англия

Завершилась Аппертура чемпионата Колумбии.

В финальном поединке плей-офф Аппертуры сошлись Атлетико Насьональ и Депортиво Кали.

Первый поединок остался за Депортиво, которые на своем поле выиграли со счетом 2:0. В ответной же встрече Атлетико не оставило шансов соперникам, разгромив тех со счетом 5:1.

Таким образом, клуб из города Медельин стал чемпионом Колумбии уже в 16-й раз. По этому показателю они лидируют в стране, опережая Мильонариос на два титула.

Отметим, что Атлетико Насьональ является действующим обладателем Кубка Либертадорес.