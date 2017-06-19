Англия

Полузащитник Манчестер Сити Самир Насри, отыгравший минувший сезон в аренде за Севилью, может летом оказаться в Милане.

Милан, являющийся пока одним из самых активных игроков на летнем трансферном рынке, решил прозондировать почву на предмет приглашения на Сан Сиро 29-летнего полузащитника Манчестер Сити Самира Нари.

Как сообщает L’Equipe, сам француз не видит себя в МанСити под руководством Хесепа Гвардиолы. Такого же мнения придерживается и тренер Горожан, поэтому в любом случае Насри летом покинет Этихад, либо отправившись в новую аренду, либо на постоянной основе.

Пока с конкретными предложениями по Насри к руководству Манчестер Сити обратились Галатасарай, Фенербахче и Шанхай Шеньхуа.