Англия

Полузащитник Челси Исайя Браун может перебраться в Хаддерсфилд на правах полноценного трансфера.

Хаддерсфилд собирается выкупить полузащитника Челси Исайю Браун, который в прошлом сезоне выступа за Терьеров на правах аренды.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, а сумма трансфера может составить 8,5 миллионов фунтов.

20-летний Браун провел за Хаддерсфилд вторую половину прошлого сезона, когда забил пять голов в 21 матче и помог клубу выйти в Премьер-лигу.