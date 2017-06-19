Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте встретится с владельцем клуба Романом Абрамовичем, чтобы обсудить свое будущее и работу клуба.

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали, что Конте недоволен работой клуба на трансферном рынке и может даже уйти в отставку из-за разногласий с руководством.

Тем не менее, после этого между итальянцем и представителями клуба состоялось несколько встреч, во время которых они уладили разногласия.

Теперь Конте поговорит с Абрамович относительно своего будущего, и в лондонском клубе надеются, что во время этой встречи им удастся прийти к окончательному соглашению о продлении контракта.

Абрамович готов сделать Конте самым высокооплачиваемым менеджером в истории Челси, предложив итальянцу 9,6 миллионов фунтов в год.

Также владелец готов поддержать Конте на трансферном рынке, потратив более 200 миллионов фунтов стерлингов, тем не менее, он не собирается менять структуру или стратегию клуба. Конте также придется принять, что он не сможет в одиночку идентифицировать трансферные цели клуба.