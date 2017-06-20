Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хотел бы видеть в своей команде вратаря Ман Сити Джо Харта.

Манчестер Юнайтед может пополнить список претендентов на вратаря Манчестер Сити Джо Харта, — сообщает The Telegraph.

Впрочем, Красные Дьяволы вмешаются в борьбу за вратаря, оказавшегося ненужным Ман Сити, только если продадут Давида Де Хеа. На испанца ранее претендовал Реал, но президент мадридцев Флорентино Перес заверил, что клуб больше не заинтересован в этом футболисте.

Пока что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Харта является Вест Хэм, хотя не исключено, что Джо и в следующем сезоне будет защищать цвета Торино. В нынешней кампании Харт играл за Быков на правах аренды и провел 36 матчей в Серии А.