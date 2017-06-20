Англия

Манчестер Юнайтед желает укрепить позицию правого защитника игроком Бенфики Нельсоном Семеду.

Манчестер Юнайтед сделал предложение Бенфике по трансфере Семеду, — утверждает Mundo Deportivo. По информации каталонского издания, Красные Дьяволы предложили за Нельсона 35 млн евро.

Бенфика ранее хотела выручить за Семеду 40 млн, поэтому, скорее всего, ответит отказом. Также интерес к португальцу приписывали Барселоне, Ман Сити, Баварии и ПСЖ.

В Манчестер Юнайтед Семеду пришлось бы конкурировать за место в основе с лучшим игроком команды в сезоне 2016/2017 по версии самих футболистов – Антонио Валенсией.

Этим летом МЮ уже провернул сделку с Бенфикой – в Манчестер перебрался шведский оборонец Виктор Линделеф.