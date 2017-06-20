Англия

Маурисио Пеллегрино в ближайшее время возглавит Саутгемптон.

Новым главным тренером Святых, скорее всего, станет Маурисио Пеллегрино, сообщает ESPN.

Боссы Саутгемптона считают аргентинца идеальным выбором, так как он хочет посвятить себя проекту на длительное время.

Саутгемптон также был заинтересован в услугах Томаса Тухеля, но тот отказался возглавлять команду.

Пеллегрино в минувшем сезоне возглавлял Алавес, с которым дошел до финала Кубка Испании.