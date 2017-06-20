Англия

В ближайшее время защитник Ювентуса Даниэль Алвес пополнит ряды Манчестер Сити.

В последнее время в прессе ходит много слухов, что Дани Алвес принял решение покинуть Ювентус. Недавно сообщалось, что в услугах игрока заинтересован английский Манчестер Сити.

Журналист издания Goal Italia Ромео Агрести посредством своего официального твиттер-аккаунта сообщил о том, что Горожанам удалось согласовать с бразильским латералем условия двухлетнего контракта.

Ранее итальянская пресса информировала о том, что Алвесу удfлось убедить Ювентус расторгнуть с ним действующее соглашение.

Ожидается, что трансфер игрока в стан Ман Сити состоится в ближайшее время.

В минувшем сезоне Алвес сыграл за Ювентус 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.