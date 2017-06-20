Англия

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела из-за травмы не поможет своей команде в первом отрезке следующего сезона.

Ламела в начале апреля пережил операцию на левом бедре, что оставило его вне игры до конца минувшего сезона. Не успев восстановиться после первого хирургического вмешательства, Ламела пережил процедуру уже на правом бедре.

Медицинский штаб Шпор отмечал, что эта операция была плановой, так что Эрик, как и ожидалось, восстановится к началу сезону.

Тем не менее, Sky Sports уверяет, что Ламела никак не сможет пройти реабилитацию к началу сезона. По данным издания, 25-летний хавбек не вернется на поле вплоть до конца текущего календарного года.

В минувшем сезоне Ламела успел провести за Тоттенхэм 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.